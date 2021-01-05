الكويت تسجل 312 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، تسجيل 312 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 152 ألفاً و27.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم، إنه لم يتم تسجيل حالات وفاة اليوم بسبب كورونا.

وأشار المتحدث إلى وجود 55 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية بوحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق اليوم، أن 273 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 147 ألفاً و784 حالة.