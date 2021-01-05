قرقاش: قمة «العلا» صفحة جديدة مشرقة

عربي ودولي

ع+ ع-

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن قمة العلا تبدأ صفحة جديدة مشرقة.

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «من قاعة المرايا في العُلا تبدأ صفحة جديدة مشرقة».

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا، بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبرئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبحضور كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، حيث وقع المشاركون على بيان العلا.

وأعلن ولي العهد السعودي تسمية القمة الخليجية الحالية بـ«قمة السلطان قابوس والشيخ صباح».

وفي وقت سابق، وصل قادة الخليج وممثلوهم إلى العلا، لحضور القمة الخليجية، فيما كان في استقبال الوفود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في العلا. كما وصل وفد قطر برئاسة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمشاركة في القمة الخليجية ووزير الخارجية سامح شكري إلى محافظة العلا للمشاركه في اجتماع الدورة الـ 41 من القمة الخليجية



