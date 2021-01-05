إصابة رئيس أرمينيا بفيروس كورونا في بريطانيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفادت وكالة “نوفوستي” الروسية بتشخيص إصابة الرئيس الأرمني أرمين ساركيسيان بفيروس كورونا.

ونقلت الوكالة اليوم الثلاثاء عن متحدث باسم الرئاسة الأرمنية تأكيده أن ساركيسيان متواجد في العاصمة البريطانية لندن حيث احتفل مع عائلته بعيد رأس السنة ثم خضع في الثالث من يناير لعملية جراحية ناجحة على قدمه.

وأكد المتحدث ظهور أعراض الإصابة بكورونا لدى الرئيس بعد العملية، مضيفا أن نتائج فحص ساركيسيان جاءت إيجابية واضطر الرئيس إلى دخول الحجر الصحي وسيواصل أداء مهامه عن بعد.