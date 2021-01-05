إيران تعلن أنها ستنتج 9 كلغ شهرياً من اليورانيوم المخصب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ 4 ساعات

تمعن ايران بضرب القرارات والقوانين والاتفاقات الدولية عرض الحائط، حيث أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستنتج شهريا ما بين 8 إلى 9 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين بالمئة.

وقال صالحي إن طهران تنتج حاليا 17 إلى 20 غراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% كل ساعة في محطة فوردو النووية.

ولفت صالحي خلال إحياء أربعينية فخري زاده، تم تغيير اسم مركز طهران للأبحاث النووية إلى مركز الدكتور محسن فخري زاده للأبحاث النووية.

يأتي ذلك، بعدما أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي عن إنتاج أول كمية من اليورانيوم المخصب بدرجة 20 بالمئة في مفاعل فوردو النووي أمس الاثنين.

وفي تصريح للتلفزيون الإيراني قال كمالوندي: “تمكنا من الحصول على اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين بالمئة من جهازي طرد مركزيين”.

وأضاف: “عادة تستغرق العملية نحو 24 ساعة لكن نتيجة الطرق الحديثة التي أجراها الفنيون الإيرانيون تمكنا من رفع التخصيب حتى 20 بالمائة خلال 12 ساعة فقط”.

وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت عن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في مفاعل فوردو النووي، وذلك بحسب RT