فنان عراقي مع لمجرد في جديده

جدة - عبدالحي حسين - يشارك الموزع العراقي “دي جي كناري”، رفقة الفنان المغربي، سعد لمجرد، في أغنيته المقبلة، التي يعتزم تصويرها في دبي الإماراتية.

ويرتقب وصول لمجرد إلى دبي لتصوير جزء من كليب العمل الجديد هناك، فيما يصور الباقي في المغرب، تحضيرا إلى إصداره في فبراير المقبل.

ويحمل جديد لمجرد عنوان “مربوحة”، وهو ثاني أعمال النجم المغربي بعد أغنيته رفقة بهاوي “الوجه الثاني”، الصادرة في بداية السنة الحالية.

وحصل لمجرد على رخصة سفر من السلطات الفرنسية مجددا، لإتمام العمل على مشروعه الجديد، وباقي مشاريعه الفنية المرتقبة في عام 2021.