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مكتب الصرف: تدفقات الاستثمارات الأجنبية تراجعت بـ20 في المائة

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سارة الطالبي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - أعلن مكتب الصرف أن التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة صوب المغرب تراجعت مقارنة مع العام الماضي بما يقارب الخمس.

وقال مكتب الصرف، اليوم الثلاثاء، إن تدفق الاستثمارات بلغ 13,83 مليار درهم برسم الأشهر الإحدى عشر الأولى من عام 2020، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 20 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019 .

وذكر المكتب، في نشرته المتعلقة بمؤشرات المبادلات الخارجية برسم شهر نونبر الماضي، أن الحصيلة المذكورة تعزى إلى انخفاض مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 23,1 في المائة ( 23,8 مليار درهم).

وبشأن التدفق الصافي للاستثمارات المغربية المباشرة صوب الخارج، فإنه، بدوره، انخفض بأزيد من 4,65 مليار درهم، إذ بلغت هذه الاستثمارات، حتى متم نونبر الماضي، (الأشهر الإحدى عشر الأولى من عام 2020 )، حوالي 6,8 مليار درهم، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 31,8 في المائة.

وحسب مكتب الصرف، فإن التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج سجلت، خلال الفترة المذكورة نفسها، زيادة بنسبة 3,9 في المائة ببلوغها 61,91 مليار درهم.

ومن جانبها، بلغت عائدات الأسفار 30,81 مليار درهم، حتى متم شهر نونبر الماضي، وسجلت النفقات تراجعا بنسبة 50,4 في المائة ( 9,56 مليار درهم).

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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