فيروز تنعي إلياس الرحباني: هجروا الأحبة الحارة – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - عبرت الفنانة اللبنانية، فيروز، عن أساها العميق وحزنها الكبير لرحيل الموسيقار اللبناني، إلياس الرحباني، بفيديو مؤثر شاركته عبر صفحتها الشخصية على “فايسبوك”.

واختارت فيروز أغنية “هجروا الأحبة الحارة”، لنعي الراحل إلياس، بعد وفاته جراء فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

الفيديو، الذي اختارته فيروز، تظهر فيه لقطات للراحل إلياس الرحباني، مع موسيقى من تلحين “الأخوية الرحبانية” لأغنية “هجروا الأحبة الحارة”.

وتوفي الموسيقار اللبناني، إلياس الرحباني، أمس الاثنين، عن عمر ناهز 83 سنة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن الراحل أصيب بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19، قبل حوالي أسبوع من وفاته.

ويعد إلياس الرحباني من أبرز صناع موسيقى العالم العربي، ويصنف كملحن، وموزع، وكاتب أغان، وقائد أوركسترا، لحن أكثر من 2500 أغنية، ومعزوفة، 2000 منها عربية.

ولحن الراحل لعدد كبير من الفنانين، أبرزهم فيروز، وصباح، ووديع الصافي، وملحم بركات، وماجدة الرومي، وجوليا بطرس، وغيرهم.