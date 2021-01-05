خلاف بين شابين ينتهي بجريمة قتل في الدارالبيضاء

جدة - عبدالحي حسين - اهتزت منطقة سباتة في مدينة الدارالبيضاء، مساء أمس الاثنين، على وقع جريمة قتل، راح ضحيتها شاب في عقده الثاني.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن خلافا حادا نشب بين الضحية، والمشتبه فيه، مساء أمس، سرعان ما تطور إلى الاشتباك بالأيدي، وتوجيه المعني بالأمر طعنة قاتلة إلى خصمه على مستوى الصدر.

وتمكنت العناصر الأمنية من اعتقال المشتبه فيه، وفتح تحقيق في الموضوع، لمعرفة ظروف، وملابسات الواقعة، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.