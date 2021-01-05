بسبب سوء الأحوال الجوية وتعذر حضور التلاميذ.. اعتماد التعليم عن بعد في شتوكة آيت بها

جدة - عبدالحي حسين - على خلفية سوء الأحوال الجوية في عدد من المناطق المغربية، دعت المديرية الإقليمية للتعليم في اشتوكة آيت باها، اعتماد التعليم عن بعد، في حالة إذا تعذر على التلاميذ الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وطالبت المديرية الإقليمية للتعليم في اشتوكة آيت باها، في منشور لها، بتوخي الحيطة، والحذر، وأخذ الاحتياطات اللازمة، خصوصا بالمؤسسات التعليمية، الموجودة في السفوح، والجبال، وكذلك حواشي الأودية، والمنحدرات.

وشددت المديرية نفسها على ضرورة التنسيق مع السلطات المحلية في كل الحالات، التي تستدعي ذلك.

يذكر أن المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعت هبوب رياح قوية، وأمطار رعدية، ابتداء من يوم غد الأربعاء، إلى غاية يوم الجمعة المقبل، في عدد من مناطق المملكة.

