نشرة إنذارية.. رياح قوية وزخات رعدية من اليوم إلى غاية بعد غد الخميس

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تهب رياح محلية قوية، وزخات رعدية، أحيانا، في عدد من الأقاليم، ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية بعد غد الخميس.

وقالت المديرية نفسها، في نشرة إنذارية، إنها تتوقع هبوب رياح محلية قوية من 70 إلى 85 كيلومترا في الساعة، يومي غد الأربعاء، وبعد غد الخميس، وهطول زخات قوية من الأمطار، أحيانا، ستكون رعدية، ابتداء من اليوم إلى غاية بعد غد.

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن رياحا محلية قوية ستشمل أقاليم الحوز، وشيشاوة، والجديدة، إضافة إلى الصويرة، وآسفي، وسيدي بنور، واليوسفية، غدا، وستصل، بعد غد، إلى أقاليم الحوز، والحسيمة، وأسا الزاك، والجديدة، والصويرة، وطنجة، وتطوان.

أما الزخات القوية من الأمطار، والتي قد تكون رعدية، فستشمل الجديدة، والنواصر، وبرشيد، إضافة إلى تازة، وطنجة، والصويرة، اليوم، وغدا، وبعد غد.