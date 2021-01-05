شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: قمة العلا إيجابية والتحديات تتطلب منا قوة وتماسك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة: شاركت اليوم في قمة العلا لقادة دول مجلس التعاون..قمة إيجابية.. موحدة للصف..مرسخة للإخوة برعاية أخي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ..المتغيرات والتحديات المحيطة بنا تتطلب قوة وتماسك وتعاون خليجي حقيقي وعمق عربي مستقر .

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : في ١٩٨١ .. قبل أربعين عاماً من اليوم استضاف والدنا ومؤسس دولتنا الشيخ زايد أول قمة في أبوظبي مع إخوانه قادة دول المجلس رحمهم الله جميعاً ... مسيرة التعاون هو إرث هؤلاء القادة لشعوبهم .. واليوم تتعزز المسيرة .. وتترسخ الأخوة .. وتتجدد روح التعاون لمصلحة شعوبنا .

وقال : نجدد شكرنا للملكة العربية السعودية رعايتها هذه القمة الناجحة ... ونجدد ثقتنا في مسيرة دول مجلس التعاون .. ونجدد تفاؤلنا بأن السنوات القادمة تحمل استقراراً وأمناً وأماناً وعملاً وإنجازاً سيخدم شعوبنا .. ويسهم في استقرار محيطنا .