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ظهور أول حالة لكورونا المتحور في سلطنة عمان 

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شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور أول حالة لكورونا المتحور في سلطنة عمان  والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم ، عن تسجيل أول حالة إصابة من الطفرة الجينية لفيروس مرض كوفيد_19 التي أعلن عنها مؤخرًا في المملكة المتحدة والعديد من الدول الأخرى.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنه تم تشخيص الطفرة الجينية لفيروس مرض /كوفيد-19/ في مقيم قدم إلى السلطنة من المملكة المتحدة وظهرت عليه الأعراض التنفسية أثناء خضوعه للعزل الصحي، وكانت فحوصات /كوفيد-19/ التي أُجريت للمصاب قبل وصوله وعند وصوله إلى السلطنة سلبي .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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