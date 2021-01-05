شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور أول حالة لكورونا المتحور في سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم ، عن تسجيل أول حالة إصابة من الطفرة الجينية لفيروس مرض كوفيد_19 التي أعلن عنها مؤخرًا في المملكة المتحدة والعديد من الدول الأخرى.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنه تم تشخيص الطفرة الجينية لفيروس مرض /كوفيد-19/ في مقيم قدم إلى السلطنة من المملكة المتحدة وظهرت عليه الأعراض التنفسية أثناء خضوعه للعزل الصحي، وكانت فحوصات /كوفيد-19/ التي أُجريت للمصاب قبل وصوله وعند وصوله إلى السلطنة سلبي .