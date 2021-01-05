شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تستدعى السفير الإيرانى للاحتجاج على احتجاز ناقلة نفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، السفير الإيرانى لدى سول، للاحتجاج على احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مصادر - لم تسمها - قولها إن مدير دائرة شؤون أفريقيا والشرق الأوسط بالوزارة كو كيونج-سوك أثناء لقائه مع السفير الإيرانى لدى سول، سعيد بادامشى شابستارى، عبر عن أسفه لاحتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط "هانكوك كيمي"، طالبا منه الإفراج عن ناقلة النفط فى أقرب وقت.