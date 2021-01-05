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كوريا الجنوبية تستدعى السفير الإيرانى للاحتجاج على احتجاز ناقلة نفط

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الدمام - شريف احمد - استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، السفير الإيرانى لدى سول، للاحتجاج على احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مصادر - لم تسمها - قولها إن مدير دائرة شؤون أفريقيا والشرق الأوسط بالوزارة كو كيونج-سوك أثناء لقائه مع السفير الإيرانى لدى سول، سعيد بادامشى شابستارى، عبر عن أسفه لاحتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط "هانكوك كيمي"، طالبا منه الإفراج عن ناقلة النفط فى أقرب وقت.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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