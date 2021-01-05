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إصابة فلسطيني بعد محاولته "تنفيذ عملية طعن" بالضفة الغربية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل فلسطيني، اليوم الثلاثاء، إثر إصابته برصاص أطلقه الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية، بعد اتهامه بمحاولة تنفيذ "عملية طعن".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه إن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها بمقتل مواطن ( لم تعرف هويته بعد)، أطلق الجيش الإسرائيلي النار عليه جنوب بيت لحم.

في هذه الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار  على فلسطيني بعد محاولته طعن جنود بسكين في مفرق "عتصيون"، جنوب بيت لحم.

وفي بيان له، أوضح الجيش أنه تم "تحييد" (شل حركة) الفلسطيني، دون أن يكشف أية تفاصيل أخرى عن هويته.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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