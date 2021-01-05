إسرائيل تحث على "التكاتف" لمحاربة إرهاب إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، إن "إيران تمثل تحديًا عالميًا وإقليميًا"، مؤكدا ضرورة التكاتف لمحاربة إرهاب طهران.

وأضاف جانتس، خلال زيارة لقاعدة وحدات "الكوماندوز" التابعة للبحرية الإسرائيلية، أن "إيران تواصل جهودها لزعزعة استقرار الشرق الأوسط بخطاباتها وأفعالها الأخيرة".

وأشار إلى أن "إسرائيل تعلم أن إيران ما زالت تشعل المنطقة بعدم الاستقرار، وتختار زيادة تخصيب اليورانيوم، لكننا نبقي أعيننا مفتوحة".

وتابع: "نحن جميعا بحاجة إلى التكاتف في محاربة إيران والإرهاب الإقليمي الذي ترعاه وخطر أسلحتها النووية العسكرية".

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أمس، أن عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قد بدأت في مجمع التخصيب بفوردو.

وفجرت الخطوة الإيرانية برفع تخصيب اليورانيوم غضبا دوليا واسعا، ووعيدا بفرض عقوبات جديدة على النظام.

وشدد الاتحاد الأوروبي، في بيان له، على أن تخصيب إيران اليورانيوم بزيادة 20% مخالفة كبيرة للاتفاق النووي المبرم مع طهران.

وشدد على أن تلك الخطوة سيكون لها "تبعات مهمة"، في إشارة إلى عزمه فرض عقوبات على طهران.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد كشفت، مؤخرا، النقاب عن اعتزام إيران تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نطنز النووية، في انتهاك جديد للاتفاق النووي.

