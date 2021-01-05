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قادة دول الخليج يوقعون البيان الختامي لقمة العلا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

وقّع قادة دول على البيان الختامي لقمة العُلا التي استضافتها .

وجاء التوقيع في ختام الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية، التي أكدت ضرورة التضامن وتعزيز الأواصر بين دول مجلس التعاون.

وفي كلمته الافتتاحية للقمة الاعتيادية الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، رحّب الأمير آل سعود، بالقادة الحاضرين، مؤكدا ضرورة تعزيز التكامل بين دول المجلس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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