قادة دول الخليج يوقعون البيان الختامي لقمة العلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

وقّع قادة دول مجلس التعاون الخليجي على البيان الختامي لقمة العُلا التي استضافتها السعودية.

وجاء التوقيع في ختام الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية، التي أكدت ضرورة التضامن وتعزيز الأواصر بين دول مجلس التعاون.

وفي كلمته الافتتاحية للقمة الاعتيادية الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، رحّب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بالقادة الحاضرين، مؤكدا ضرورة تعزيز التكامل بين دول المجلس.

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وأشاد ولي العهد السعودي بالدورين الكويتي والأمريكي في رأب الصدع بين دول المنطقة.

