في كلمته بالقمة الخليجية الـ 41 .. أمير الكويت يشكر مصر لجودها في إتمام المصالحة الخليجية

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، الشكر إلى القيادة السياسية المصرية، لدورها في إتمام المصالحة الخليجية، مرحبًا بتواجد السفير سامح شكري وزير الخارجية، في القمة الخليجية لإتمام المصالحة.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية المنعقدة بقاعة المرايا، شمالي المملكة العربية السعودية، أن اتمام انعقاد القمة الحالية يمثل انجاز تاريخي لدول مجلس التعاون باعادة ترتيب الصفوف، ورأب الصدع بين كافة المشاركين في المجلس.

وأشار أن القمة تمثل نجاح المفاوضات التي بدأها أمير الكويت الراحل، االصباح الاحمد الجابر الصباح، مشيرإلى الجهود الأمريكية، في تقارب وجهات النظر بين كافة الأطراف.

وتنعقد القمة الخليجية 41 بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، ورئاسة مملكة البحرين، ومشاركة قادة الدول الأعضاء فى المجلس، والسفير سامح شكري، وزير الخارجية، وممثليهم، والوفود المرافقة لهم.

ومن المقرر أن يحضر جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القمة الخليجية التي تستضيفها العاصمة السعودية، اليوم الثلاثاء، ليشهد التوقيع على بنود المصالحة الخليجية.