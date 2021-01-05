شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تنعى سيد عبد الغنى: كان أحد رجال السياسة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببالغ الحُزن والأسي الراحل سيد عبد الغني رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري وأمين صندوق نقابة المحاميين المصريين والأمين العام المساعد لاتحاد المحاميين العرب والذي وافته المنية اليوم بعد صراع قصير مع المرض.

وأكدت التنسيقية فى بيان لها على مكانة وقيمة الفقيد في الحياة السياسية المصرية، مثمنة دوره كأحد كبار رجال السياسة المصرية والعمل النقابي، مشيرة إلى أنها لا تنسى دوره المؤثر في ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد وتلاميذه ومحبيه في مصر وسائر أقطار العالم العربي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل الجنة مأواه ومستقره.