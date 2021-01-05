شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين ينعى رئيس الحزب الناصرى: كان فارسا من فرسان المحاماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى رجائى عطية نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إلى الأمة العربية وإلى كافة المصريين، والمحامين، رحيل علم من أعلام المحاماة، وفارس من فرسان الوطنية والفداء، سيد عبد الغني عضو مجلس نقابة المحامين، والأمين العام للصندوق، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، ورئيس الحزب العربي الناصري.

وقال "عطية" في بيان اليوم :"ننعى فيه الوطنية الصافية، والإخلاص النادر، والعلم الغزير، وأخلاق الفرسان والنبلاء، خسارتنا فيه فادحة، على المستوى القومي والوطني، والفكري والثقافي، فارسًا من فرسان الكلمة والمحاماة، وكبيرًا من كبرائها، نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته وإيانا وكافة محبيه في مصر والوطن العربي الصبر والعزاء.

وقد توفى صباح اليوم الثلاثاء، سيد عبد الغنى، رئيس الحزب الناصري، وأمين صندوق النقابة العامة للمحامين، إثر إصابته بفيروس كورونا.

كان المحامى سيد عبد الغنى، رئيس الحزب الناصرى، وأمين صندوق نقابة المحامين، قد دخل العناية المركزة منذ أيام بعد إصابته بفيروس كورونا، وتدهور حالته الصحية.