توقيف عنصر من "داعش" متورط في مقتل 30 مدنيًا

اسماعيل عبد الحي - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الإثنين، توقيف عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، متورط بعملية أدت إلى مقتل 30 مدنيا عام 2016.

ووفق بيان وكالة الاستخبارات (التابعة للداخلية العراقية)، "تمكنت القوات من إلقاء القبض على أحد منفذي تفجير مركبة في محافظة المثنى (جنوب) والتي خلفت 30 قتيلاً عام 2016".

وأوضح البيان أنه تم القبض عليه في العاصمة بغداد، دون الكشف عن اسمه أو طبيعة مهامه داخل التنظيم.

ولا يزال تنظيم "داعش" ينشط في محافظات صلاح الدين والأنبار وكركوك وديالى، رغم إعلان العراق تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه عام 2017.