لزيادة تغطية تطعيم السكان، واشنطن تناقش خفض جرعة لقاح "مودرنا" إلى النصف

اسماعيل عبد الحي - قال عالم المناعة الأمريكي، منصف السلاوي إن المسؤولين الأمريكيين يبحثون إمكانية خفض جرعة لقاح Moderna إلى النصف لتسريع العملية وزيادة تغطية تطعيم السكان.

وأضاف "البديل على الشكل التالي: نحن نعلم أنه في حالة لقاح Moderna، إذا تم تطعيم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما مرتين بنصف الجرعة على شكل متتال، يسمح ذلك بتطعيم ضعف العدد بالجرعات التي لدينا".

وتابع السلاوي في مقابلة مع شبكة "CBS" إن "إستخدام نصف الجرعة ينتج نفس الاستجابة المناعية تماما" كما في الجرعة الكاملة. وإنطلاقا من ذلك تجري في الوقت الراهن مناقشات داخل الشركة ومع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها حول خطة العمل هذه".

في الوقت نفسه، شدد السلاوي على أنه لا يزال ينبغي أن تكون هناك جرعتان بالضبط وليس جرعة واحدة. وقال العالم "أعتقد أن هذا نهج أكثر مسؤولية، يعتمد على الحقائق والبيانات المتاحة".

وفي 11 ديسمبر، وافقت إدارة الغذاء والدواء بوزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية (FDA) على لقاح طورته شركتا Pfizer و BioNTech.

في 18 ديسمبر، نال لقاح شركة "موديرنا" موافقة مماثلة من نفس الإدارة.

المصدر: تاس