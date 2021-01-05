الجزائر / هزّة أرضيّة في العاصمة

اسماعيل عبد الحي - تعرضت الجزائر العاصمة صباح اليوم الإثنين، على الساعة الـ 6 و16 دقيقة إلى هزة أرضية بقوة 3,2 درجة على سلم ريشتر، حسب بيان للمركز الجزائري لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأوضحت هذه الهيئة العلمية أن مركز الهزة الأرضية يقع "على بعد 3 كلم شمال الجزائر العاصمة" في عرض البحر. ولم تذكر السلطات الجزائرية وقوع أي خسائر.

وتتعرض الجزائر منذ أسابيع إلى هزات أرضية وإرتدادات بالتزامن مع زلازل تتكرر على الحزام الممتد من اليابان فتركيا والبلقان فشمال إفريقيا حتى أمريكا الجنوبية.

وكانت مدينة جِيجَلْ وما جاورها، شمال شرق البلاد قد إهتزت ليل يوم 27 ديسمبر الماضي بزلزال بقوة 3 درجات على سلم ريختر. كما تعرضت منطقة العمّارية بولاية المدية الواقعة جنوب شرق العاصمة الجزائرية، لهزة أرضية بقوة 3,6 درجة مساء يوم 24 ديسمبر الماضي دون وقوع خسائر مادية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية/RT.