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فلسطين تسجل 1191 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1191 إصابة جديدة بفيروس و20 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت الوزيرة في بيان صحفي، إن قطاع غزة سجل 369 إصابة من مجمل الحالات الجديدة.
وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في غرف العناية المكثفة بلغ 113 «منهم 27 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي».
وتفرض الحكومة إغلاقاً جزئياً في الضفة الغربية، يستمر من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً من الأحد إلى الخميس، وإغلاقاً شاملاً يومي الجمعة والسبت، وتمنع إقامة الأعراس وبيوت العزاء. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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