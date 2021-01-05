المبعوث الأممي مارتن جريفيث يزور الرياض وعدن قريباً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 يناير 2021 02:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

من المقرر أن يزور مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن الرياض وعدن، وذلك بعد أيام من تشكيل الحكومة الشرعية الجديدة ، حسب ما أعلنه مكتب المبعوث الأممي .

وتأتي الزيارة المرتقبة للمسؤول الأممي بعد أيام من هجوم صاروخي حوثي استهدف مطار عدن الدولي، الخميس الماضي، تزامنا مع وصول الحكومة الجديدة برئاسة معين عبدالملك، لمباشرة أعمالها من العاصمة المؤقتة.

هجومٌ وإن نجت الحكومة اليمنية منه، إلا أنه أوقع عشرات القتلى والجرحى، بينهم مسؤولون محليون ورجال أمن وإعلاميون ومدنيون، في اعتداء جديد للحوثي لاقى موجة إدانات عربية ودولية واسعة النطاق.

وفي بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي، اليوم الثلاثاء، وتلقت “العين الإخبارية” نسخة منه، قال إن جريفيث سيزور الرياض وعدن خلال الأيام القليلة المقبلة للقاء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والحكومة الجديدة.

وحسب البيان، من المقرر أن يتوجه المبعوث الأممي إلى الرياض أولا للقاء هادي وكبار المسؤولين السعوديين، لينتقل بعدها إلى عدن لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء معين عبد الملك وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.

وهذه هي الجولة الأولى للمبعوث الدولي إلى اليمن عقب هجوم المليشيات الانقلابية على مطار عدن، في مسعى لاحتواء التصعيد الحوثي وتهديده لمسار السلام في هذا البلد.