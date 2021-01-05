شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد البحرين يشكر خادم الحرمين على تعزيز التعاون الخليجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على ما يوليه من حرصٍ على تعزيز التعاون المشترك.

وقال في تصريح عقب وصوله إلى مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في محافظة العلا : " يطيب لنا ونحن نصل بحمد الله تعالى إلى الشقيقة الكبرى المملكة نيابةً عن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين حفظه الله ورعاه للمشاركة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن نعبر عن بالغ شكرنا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - على ما يوليه من حرصٍ على تعزيز التعاون المشترك، معربين عن اعتزازنا بمستوى العلاقات التاريخية الوطيدة المتنامية بين البحرين والمملكة الشقيقة التي تستند إلى ركائز راسخة ومصير مشترك ما يسهم دائمًا في فتح آفاقٍ أوسع نحو تحقيق مزيدٍ من التطلعات المنشودة".

وجدد سموه الشكر والتقدير للجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة في تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي، متمنيًا نجاح أعمال هذه القمة - بمشيئة الله تعالى - وأن تكون مخرجاتها ملبيةً لتطلعات مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبما يسهم في تحقيق مزيد من النماء والازدهار.