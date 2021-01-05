- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع خبر إعلامي عراقي يعلن إصابته بكورونا ويصف الفيروس باللعين (صورة) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن الإعلامي العراقي علي مهدي عبر حسابه على سنابتشات إصابته بفيروس كورونا وهو متواجدٌ في بيروت.
ونشر مهدي نتيجة الفحص الخاص بكورونا التي تُظهر أن إصابته ما زالت في بدايتها وعلّق عليها قائلاً: "أعلن إصابتي بفايروس كورونا اللعين، ادعوا لي بالشفاء"
والإعلامي علي مهدي هو من أسرة قناة "السومرية" ومعروفٌ في الوسط العراقي لاحترافه مهنته وقربه من الجمهور والمتابعين.
نتمنى له الشفاء العاجل ليعود قريباً للإنضمام لفريق العمل بصحة جيدة وعافية.