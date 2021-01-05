إعلامي عراقي يعلن إصابته بكورونا ويصف الفيروس باللعين (صورة)

ونشر مهدي نتيجة الفحص الخاص بكورونا التي تُظهر أن إصابته ما زالت في بدايتها وعلّق عليها قائلاً: "أعلن إصابتي بفايروس كورونا اللعين، ادعوا لي بالشفاء"

والإعلامي علي مهدي هو من أسرة قناة "السومرية" ومعروفٌ في الوسط العراقي لاحترافه مهنته وقربه من الجمهور والمتابعين.

نتمنى له الشفاء العاجل ليعود قريباً للإنضمام لفريق العمل بصحة جيدة وعافية.