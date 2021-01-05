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إعلامي عراقي يعلن إصابته بكورونا ويصف الفيروس باللعين (صورة)

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن الإعلامي العراقي علي مهدي عبر حسابه على سنابتشات إصابته بفيروس وهو متواجدٌ في بيروت.

ونشر مهدي نتيجة الفحص الخاص بكورونا التي تُظهر أن إصابته ما زالت في بدايتها وعلّق عليها قائلاً: "أعلن إصابتي بفايروس كورونا اللعين، ادعوا لي بالشفاء"

 

 

والإعلامي علي مهدي هو من أسرة قناة "السومرية" ومعروفٌ في الوسط العراقي لاحترافه مهنته وقربه من الجمهور والمتابعين.
نتمنى له الشفاء العاجل ليعود قريباً للإنضمام لفريق العمل بصحة جيدة وعافية.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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