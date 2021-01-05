انت الان تتابع خبر عامٌ جديد وأملٌ كبير.. إليك أسماء مواليد مميزة للـ 2021 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يجب أن تفكري بأن الأيام المقبلة سوف تكون أجمل، وأن هذه اليغمة سوف تزاح، وربما يحمل العام الجديد نهاية للوباء الذي غير حياتنا، وبث فينا الخوف على أحبتنا، ولكن الأمل بالله يبقى هو الحافز فقدرته تفوق كل شيء، وعليك أن تختاري لمولودك القادم سواء كان أنثى أو ذكراً الاسم الذي يوحي بالأمل، ولذلك نهديك هذه المجموعة من الأسماء التي توحي بالأمل واختاري ما تحبينه.