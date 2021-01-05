أمير الكويت من العلا: علاقاتنا بالسعودية ضاربة في أعماق التاريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن سعادته والوفد المرافق بزيارة السعودية للمشاركة في القمة الخليجية الـ41.

وقال، في تصريح عقب وصوله إلى مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بمحافظة العلا، الثلاثاء: "يطيب لي اغتنام هذه المناسبة العزيزة لكي أعبر عن المشاعر والعلاقات الأخوية ووشائج القربى العربية الأصيلة الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ التي تكنها الكويت قيادة وحكومة وشعبا نحو السعودية".

وتستقطب القمة الخليجية اهتماما متزايدا وترقبا لنتائجها في ظل مساعٍ لتعزيز الحوار، حيث سبقتها جهود كويتية حثيثة لرأب الصدع الذي خلفته السياسات القطرية بمسيرة العمل الخليجي المشترك.

دورة اعتيادية شحنتها الأحداث بطابع استثنائي؛ تسعى لتعزيز الحوار الخليجي ومعالجة تحديات واجهتها دول مجلس التعاون خلال جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، لا سيما تلك المتعلقة بتقوية المنظومة الصحية، وتعزيز مخزون الأمن الغذائي.

إضافة إلى فقدان دول المجلس لزعيمين، خلال العام الماضي، وهما سلطان عمان الراحل السلطان قابوس بن سعيد، وأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.