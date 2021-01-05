رئيس وزراء العراق يفتح تحقيقا مع أحد مستشاريه بشأن سليماني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدر حكومي عراقي، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بفتح تحقيق مع أحد مستشاريه بعد تصريحات بشأن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في غارة أمريكية ببغداد منذ عام.

وبحسب ما أكده المصدر لـ"الخليج 365"، فإن قرار الكاظمي شمل إيقاف مستشاره هشام داود عن العمل بعد تصريحاته التلفزيونية حول سليماني.



والإثنين، أوضح مستشار الكاظمي، في بيان، أنه ظهر مؤخرا في مقابلة تلفزيونية على قناة بي بي سي البريطانية، وجرى تعريفه فيها كمستشار لرئيس الوزراء العراقي رغم أن المقابلة كانت في نطاق فيلم تسجيلي ذي طابع تاريخي.

ولفت إلى أن المقابلة التلفزيونية جرت قبل أكثر من شهرين من بثها؛ حيث تحدث بلغة حرة باعتباره باحثاً وأكاديمياً مختصا في الشأن العراقي ولم يتحدث بصفة رسمية، وفقاً للبيان.

وتابع: "ما ورد في حديثي ينطلق من كوني باحثا استقيت معلوماتي من أبحاث أجريتها في السنوات السابقة وهي ليست بالضرورة معلومات حكومية".

ومضى في توضيحه: "على كل ذلك أود التأكيد على التزامي بمعايير الدولة الوطنية العراقية وخطابها الرسمي وثوابتها، وأن أي لبس أو سوء فهم في هذا الموضوع لم يكن مقصودا".

ومن بين ما قاله داود إن سليماني "كان يعتقد أنه ليس فقط منسقا مع العراق بل إنه مسؤول عن جزء فيه، وبالتالي يدخل ويخرج متى يشاء".