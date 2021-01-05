شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم دبي يصل إلى "العلا" للمشاركة في القمة الـ41 لقادة مجلس التعاون الخليجي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى المملكة العربية السعودية ظهر اليوم على رأس وفد الدولة إلى اجتماعات قادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تلتئم بعد قليل في محافظة العلا في منطقة المدينة المنورة والتي يرأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.



وكان في استقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والوفد المرافق عند سلم الطائرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية وعدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين السعوديين.