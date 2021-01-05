شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. ولي العهد السعودي يستقبل أمير قطر في مطار العلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اليوم الثلاثاء، إلى مطار مدينة العلا بالسعودية للمشاركة في القمة الخليجية الـ 41.



وقالت قناة العربية إن "ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، استقبل أمير قطر في مطار العلا.

يأتي ذلك، بعدما قال وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، في بيان متلفز مساء الاثنين، إنه "بناء على اقتراح أمير البلاد نواف الأحمد، تقرر فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والمملكة العربية السعودية".

كما أوضح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن "سياسة المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية".