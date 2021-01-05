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شاهد.. ولي العهد السعودي يستقبل أمير قطر في مطار العلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اليوم الثلاثاء، إلى مطار مدينة العلا بالسعودية للمشاركة في القمة الخليجية الـ 41.

 

 

وقالت قناة العربية إن "ولي العهد السعودي، الأمير ، استقبل أمير قطر في مطار العلا.

 

 

يأتي ذلك، بعدما قال وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، في بيان متلفز مساء الاثنين، إنه "بناء على اقتراح أمير البلاد نواف الأحمد، تقرر فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والمملكة العربية ".

 

 

كما أوضح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن "سياسة المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية".

ولي العهد السعودي يستقبل أمير #قطر في مطار العلا#القمة_الخليجية_في_العلا#العربيةpic.twitter.com/zSfBqvBWzA— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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