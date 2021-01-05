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إندونيسيا تحدد موعد حملة تطعيم جماهيرية ضد كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الصحة الإندونيسي بودي جونادي صادقين إن بلاده ستبدأ في 13 يناير/ كانون الثاني حملة تطعيم جماهيرية للوقاية من مرض كوفيد-19.

 

وأضاف الوزير، في بيان، أن البرنامج يبدأ في العاصمة جاكرتا وسيكون الرئيس جوكو ويدودو أول من يتلقى جرعة اللقاح، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تبدأ حملات التطعيم في أجزاء أخرى من البلاد في اليومين التاليين.

 

وذكرت الحكومة في وقت سابق أن 1.3 مليون من العاملين في الأطقم الطبية التي تكافح جائحة كورونا سيكونون ضمن أوائل من يتلقى اللقاح الذي تصنعه شركة سينوفاك الصينية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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