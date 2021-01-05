الإمارات.. فحص PCR إلزامي لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية كل 14 يوماً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم، تعميماً للوزارات والجهات الاتحادية كافة ؛ حول إجراءات جديدة تساعد في التصدي لجائحة "كوفيد - 19 " على مستوى الحكومة الاتحادية، على أن يتم العمل بها اعتباراً من تاريخ 17 يناير 2021، وذلك تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات في التصدي للجائحة، والحد من تداعياتها، وحفاظاً على صحة الموظفين ضمن بيئة عمل آمنة.



وحث التعميم الجهات الاتحادية كافة على تطبيق إجراءات عدة، تخص موظفيها وموظفي شركات التعهيد والخدمات العامة، وكذلك موظفي الخدمات الاستشارية وبيوت الخبرة التي تتعامل معها، حيث تحميهم وأسرهم من الإصابة بالفيروس.

وفيما يخص موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، فقد نص التعميم على أنه يتعين عليهم إجراء فحص مسحة الأنف /PCR/ كل 14 يوماً؛ وذلك على نفقة الموظف الخاصة، ويُستثنى من ذلك الموظفين الحاصلين على لقاح " كوفيد - 19" ، كما يستثنى من هذا الإجراء الموظفين الحاصلين على تقرير أو شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة تشير إلى عدم إمكانية تلقيهم للقاح "كوفيد -19" وفق حالتهم الصحية، أو المرضية، على أن تتكفل الجهة الحكومية الاتحادية بإجراء فحص مسحة الأنف /PCR/ لهم كل 14 يوماً.

أما موظفي شركات التعهيد وشركات الخدمات العامة وما شابه، فيتعين على تلك الشركات التي يتم التعاقد معها من قبل الجهات الحكومية الاتحادية /الحالية والمستقبلية/ إجراء فحص مسحة الأنف /PCR/ لموظفيها المتواجدين، أو الذين سيتواجدون بشكل يومي في مقرات عمل الجهة الاتحادية، وذلك كل 14 يوماً، على نفقة تلك الشركات المتعاقد معها أو المعهد لها، ويُستثنى من ذلك موظفي تلك الشركات الحاصلين على لقاح "كوفيد - 19".

وشمل التعميم موظفي الشركات الاستشارية وبيوت الخبرة وما شابه، حيث أنه وفي حال التعاقد مع تلك الشركات من قبل الجهات الاتحادية، ويتطلب مرور موظفيهم على مقرات عمل الجهة، لحضور اجتماعات أو مناقشات وغيرها من المهام حسب العقد، فإنه يتعين على الجهة الحكومية الاتحادية التأكد من إبراز موظفي هذه الشركات لنتيجة فحص سارية المفعول لمسحة الأنف /PCR/ مدتها لا تزيد عن 3 أيام، ويُستثنى من ذلك الموظفين الحاصلين على لقاح "كوفيد- 19".

وذكر التعميم أنه وفي إطار التعاون المشترك مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فقد تم توفير لقاح " كوفيد - 19 " مجاناً في جميع المراكز الصحية التابعة للوزارة في جميع إمارات الدولة وكذلك المراكز الصحية التابعة لدائرة الصحة في أبوظبي إضافة إلى عدد من المستشفيات في القطاع الخاص بالدولة.

وحثت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في تعميمها رقم 2 لسنة 2021 كافة الوزارات والجهات الاتحادية على تشجيع وتمكين الموظفين والعاملين لديها للتوجه لأخذ لقاح كوفيد -19 مع إعطاء الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار المواطنين.