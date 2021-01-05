تعرف على سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قفز سعر الدولار مجددا مقابل الليرة اللبنانية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء".



وسجل سعر الدولار في هذه السوق 8500 ليرة للبيع و 8550 ليرة للشراء مقابل 8450 ليرة للشراء و8500 ليرة للبيع أمس، بحسب وسائل إعلام محلية،

ويختلف السعر حسب المناطق والكمية، ما بين 50 و80 ليرة.

وأدت أسوأ أزمة في لبنان منذ الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990 إلى انهيار العملة وارتفاع حاد للتضخم. وأثارت نذر نهاية للدعم تحذيرات من الأمم المتحدة من "كارثة اجتماعية".

ومع نضوب التدفقات الدولارية إلى لبنان، يقوم البنك المركزي بالسحب من الاحتياطيات الأجنبية لدعم ثلاث سلع رئيسية، القمح والوقود والدواء، وبعض السلع الأساسية.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وحث البطريرك بشارة الراعي الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على "المخاطرة" لإنقاذ لبنان من الانهيار.

وقال الراعي إن عون والحريري قادران على تشكيل الحكومة اذا أعطيا أولوية لمصلحة لبنان وتعاليا عن الحصص وعطّلا التدخلات الداخلية والخارجية.

ويأتي حديث الراعي بعد أكثر من شهر على تكليف الحريري بتشكيل الحكومة، فيما لا يزال السباق على الحصص الوزارية يعطّل مهمته.

ويحتاج لبنان إلى نحو 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي، فيما تواصل الليرة اللبنانية انهيارها أمام الدولار الأمريكي حيث بلغت أكثر من 8 آلاف ليرة لكل دولار.