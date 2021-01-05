شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال وصول وفود دول الخليج للمشاركة بقمة العلا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل قادة دول الخليج العربي إلى مدينة العلا شمال غربي السعودية، للمشاركة في أعمال الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، وكان في استقبال قادة ووفود الدول الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع.

وتوجهت الوفود مباشرة إلى قاعة «مرايا»، التي تحتضن أعمال القمة. ويُنتظر أن تحضر بشكل رئيسي ملفات التعاون الخليجي، والشراكات الاستراتيجية الإقليمية والدولية، وملف إيران وبرنامجها النووي، فضلاً عن ملفات أخرى.

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن سياسة المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز قائمة على نهج راسخ، قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية، مشيراً إلى أن المملكة تسخّر كافة جهودها لما فيه خير شعوب الخليج والدول العربية، وبما يحقق أمنها واستقرارها.

وتنطلق، اليوم، أعمال القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا، بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.