شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي الشارقة» يبحث تطوير عمل المؤسسات والدوائر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:

”الخليج 365”

برئاسة سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سموّ الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، عقد المجلس صباح الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي بمكتب سموّ الحاكم.

وبحث عدداً من الموضوعات الحكومية المهمة المدرجة على جدول أعمال الجلسة، والمتعلقة بتطوير منظومة العمل في الدوائر والمؤسسات المحلية وتحقيق رؤية الإمارة.

ورفع المجلس أسمى آيات التهاني إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وللمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة، على تدشين حقل «محاني» الذي سيمثل أحد دعائم الطاقة وتوفير الغاز لإمارة الشارقة، آملاً بأن يعود بالخير والبركة على دولة الإمارات وإمارة الشارقة.

واطلع المجلس على تقرير دائرة التنمية الاقتصادية، عن المؤشرات الاقتصادية في مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد»، والآلية التي تتبعها المؤسسة والأنشطة التي تحظى بالأولوية، وما تقدمه من خدمات وتسهيلات لدعم مواطني الدولة.

وتناول التقرير جهود المؤسسة في دعم روّاد الأعمال، وتوفير البيئة الملائمة والمحفزة على الإبداع والتميز، حيث بلغ عدد المشاريع التي تدعمها المؤسسة 721، ومولت 70 مشروعاً بقيمة 21 مليوناً و281 ألف درهم. كما قدمت الكثير من الدورات التدريبية لمواطني الدولة، وبلغ عدد منتسبيها 5 آلاف و700 مشارك، فضلاً عن تقديمها النصائح والاستشارات التسويقية للمنتسبين.

وأكد التقرير حرص المؤسسة على مواكبة المتغيرات والتحديات، ووضع الأسس المناسبة لبرامج الدعم والتمويل للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تحظى بالأولوية، عب تبني أفضل أساليب الجودة والتميز لخدمة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقدم المجلس شكره للمؤسسة على جهودها في دعم رواد الأعمال المواطنين، وتبني مشروعاتهم الاقتصادية.

وناقش المذكرة التي قدمتها دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، عن تطوير المظهر الحضري في مختلف مدن الشارقة ومناطقها، والمتعلقة بالمباني المهجورة والآيلة للسقوط.

وضمن توجيهات صاحب السموّ حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة الكريمة لمواطني إمارة الشارقة، وتوفير الأمان والاستقرار الأسري، اعتمد المجلس الدفعة الأولى لمستحقي منح الأراضي السكنية بالإمارة لعام 2021، وعددها 1110، توزعت على مختلف المدن والمناطق.

واطلع على جدول أعمال الجلسة الثامنة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري، التي ستعقد يوم الخميس 7 يناير 2021، وسيناقش فيها سياسة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

كما ناقش المجلس مواضيع متعلقة بالشأن العام للإمارة، متخذاً بشأنها القرارات المناسبة.