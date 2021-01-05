شكرا لقرائتكم خبر عن حزمة جديدة بـ 6 مليارات دولار لدعم الشركات البريطانية خلال الإغلاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرح وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك حزمة دعم بقيمة 4.6 مليار جنيه استرليني (6 مليارات دولار) لمساعدة الشركات البريطانية التي اضطرت إلى إغلاق أبوابها خلال الجائحة، وذلك بعد أن دخلت البلاد في إغلاق ثالث. وقالت وزارة الخزانة في بيان إن شركات التجزئة والضيافة والترفيه ستحصل على منح إضافية لمرة واحدة تصل إلى 9000 جنيه استرليني، هذا بالإضافة إلى منح دعم حالية تصل قيمتها إلى 3 آلاف جنيه استرليني شهرياً للشركات التي ستضطر إلى إغلاق أبوابها بسبب قيود كورونا.

وتأتي هذه المساعدة الإضافية بعد أن طالبت مجموعات الأعمال بمزيد من الدعم في أعقاب قيود الإغلاق التي أعلن عنها رئيس الوزراء بوريس جونسون في وقت متأخر من يوم الاثنين. وتضاف هذه الحزمة إلى التكاليف البالغة 280 مليار جنيه التي تكبدتها الحكومة حتى الآن لمواجهة جائحة كوفيد-19.