شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة دبي للكايت سيرف تنطلق الجمعة بـ3 مراحل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وللمرة الأولى، ثلاث جولات ضمن بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق المائية بالمظلات (كايت سيرف).

وتنطلق الجولة الأولى يومي الجمعة والسبت المقبلين في شاطئ نسناس في جميرا، والثانية يومي 14 و15 الجاري، بينما سيكون مسك الختام مع الجولة الثالثة يومي 26 و27 مارس المقبل.

وتجمع البطولة نخبة من محبي هذه الرياضة المحترفين والهواة من داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى نجوم منتخبنا الوطني يتنافسون على ألقاب فئات هايدروفويل وتوين تيب وفري ستايل.

وأصبحت بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف موعداً سنوياً ينتظره عشاق الرياضات البحرية في إمارة دبي كل عام بتنظيم من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذي احتضن أول بطولة في الدولة لهذه الرياضة عام 2005 قبل أن تعود إلى روزنامة النادي في موسم 2017-2018 وتستمر سنوياً عبر جولات مختلفة الأمر الذي يعزز كثيراً من مكانة الرياضة وشعبيتها بين مختلف الرياضات البحرية التي ينظمها النادي.

وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في النادي: إن بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف ستلبس حلة جديدة ومستحدثة هذا الموسم بعد زيادة عدد جولاتها.