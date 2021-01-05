شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خلف يقترب من تدريب النفط العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي

ذكرت مصادر مقربة من إدارة نادي النفط الرياضي العراقي، أنه تم فتح قنوات الاتصال بين الإدارة ومدرب الطلبة السابق أحمد خلف لغرض الإشراف على تدريب فريق النفط الأول خلفاً للمدرب يحيى علوان.

وأكدت المصادر، أن إدارة النفط لم تقتنع بالنتائج التي حققها فريق النفط تحت إشراف مدربه الحالي يحيى علوان، وسبق لها أن فتحت قنوات الاتصال مع المدرب راضي شنيشل إلا أن الأخير تريث في الأمر قبل أن يصبح مدرباً للزوراء.

وأضافت، أن إدارة النفط بعد استقالة مدرب الطلبة أحمد خلف في الجولة السابقة، توجهت نحوه وعرضت عليه تدريب فريقها الكروي الأول، وهناك مفاوضات متقدمة ومن المؤمل أن تسفر عن اتفاق بين الجانبين قريباً.

يذكر أن يحيى علوان يشرف على تدريب النفط منذ الموسم الماضي، لكن نتائج الفريق شهدت بعض التراجع مما جعله مهدداً بالرحيل.