شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم التقنية الصينية ترتفع بعد تراجع بورصة نيويورك عن خطة شطب إدراجها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسهم شركات الاتصال الصينية العملاقة خلال تعاملات يوم الثلاثاء، بعد أن أعلنت بورصة نيويورك للأوراق المالية عن أنها لن تستمر في شطب إدراج هذه الشركات.

وصعدت أسهم شركة «تشاينا موبايل» المدرجة في هونج كونج بنسبة 5.13%، بينما ارتفع سهم «تشاينا يونيكوم» بنسبة 8.5%، في حين قفزت أسهم شركة «تشاينا تيليكوم» بنسبة 3.35%.

وكانت بورصة نيويورك قد أعلنت في وقت سابق من الخميس نيتها شطب إدراج 3 شركات صينية.

وعموماً، ارتفعت الأسهم الصينية خلال تعاملات الثلاثاء، إذ قفز مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.73% إلى 3,528.68 نقطة، بينما ارتفع مؤشر شينزين المركب بنسبة 2.159% إلى 15,147.57 نقطة. وارتفع مؤشر «هانج سينج» بنسبة 0.64% إلى 27,649.86 نقطة.

وراقب المستثمرون أسهم شركة «SMIC» لصناعة الرقائق الصينية في هونج كونج، بعد أن كانت من بين الشركات التي تقرر حذفها من مؤشرات الأسهم العالمية لـ فوتسي راسل، وذلك ضمن القرارات التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر الاستثمارات الأمريكية في بعض الشركات الصينية، حيث تراجعت قيمة أسهمها بنسبة 9.61% خلال تداولات الثلاثاء.

وقفزت أسهم شركة «فوكسكون» بنسبة 4.1%، وذلك بعد الإعلان عن تعاقدها مع شركة بايتون الصينية الناشئة للسيارات الكهربائية.