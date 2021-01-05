شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مرشحين لخلافة لامبارد في تشيلسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت الإندبندنت عن قائمة بـ4 مرشحين لخلافة فرانك لامبارد في تدريب تشيلسي، رغم تقارير عن منح المالك أبراموفيتش فرصة ثانية لأسطورة الفريق لتحسين النتائج، وورد في القائمة اسم الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان السابق والإيطالي أليجري مدرب اليوفنتوس السابق ورالف هازنهتل مدرب ساوثمبتون الحالي وبرندان رودجرز، الذي درب ناشئة تشيلسي والفريق الرديف سابقاً ومدرب ليستر سيتي حالياً.

ويواجه لامبارد فريق موراكامبي يوم الأحد المقبل في مسابقة كاس الاتحاد قبل أن يعود للدوري في ديربي لندن أمام فولهام 15 يناير.