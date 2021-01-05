شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستضيف نهائيات مونديال «الببجي» بجوائز مليوني دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تجمع دبي نخبة من نجوم الرياضات الإلكترونية وأبطال لعبة «الببجي»، حيث تشهد «كوكاكولا أرينا» في دبي نهائيات البطولة العالمية للرياضات الإلكترونية (PubG Mobile) خلال الفترة من 21 إلى 24 يناير الجاري بمشاركة 16 من أبرز الفرق المصنفة حول العالم، يمثلهم 150 شخصاً ما بين لاعبين وإداريين للتنافس على لقب البطولة الكبرى وجوائزها المالية التي تصل إلى مليوني دولار.

ويأتي تنظيم البطولة بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي وبتنظيم شركة «تنسنت»، حيث تضمن دبي جميع مستلزمات النجاح والتميز في تنظيم البطولة من حيث الموقع الجغرافي وسط العالم وتوفر الفنادق والمرافق السياحية الرائعة التي توفر للمشاركين من نخبة اللاعبين أجواء مريحة للتنافس، وكذلك توفر صالات تنظيم الفعاليات ذات المستوى العالمي والرحلات الجوية المستمرة التي تربط دبي بالعالم وشبكة الاتصالات الحديثة فائقة السرعة.

وكانت دبي قد استضافت جولة من البطولة العالمية للرياضات الإلكترونية (PubG Mobile) خلال الفترة من 24 نوفمبر إلى 20 ديسمبر 2020 حيث أقيمت المنافسات في فندق انتركونتيننتال فستيفال سيتي، واستمرت لمدة 26 يوماً بمشاركة 9 فرق من أقوى 24 فريقاً حول العالم ضمت 70 شخصاً و4 إداريين من الولايات المتحدة والبرازيل والنيبال وفيتنام، وتم بث منافسات البطولة لملايين المشاهدين من عشاق هذه اللعبة حول العالم عبر قنوات (اليوتيوب، الفيسبوك وقناة تويتش الخاصة بالرياضات الإلكترونية).

وأصبحت دبي المدينة الأولى التي تستضيف هاتين البطولتين في موسم واحد، الأمر الذي يؤكد نمو مكانة هذه الرياضة في الدولة والقدرات التنظيمية الكبيرة التي تمتلكها الكوادر الوطنية لتنظيم وتطوير هذه الرياضة بالتعاون مع المنظمين العالميين في مجال الرياضات الإلكترونية.

وتشكل البطولتان إضافة مهمة لقائمة الفعاليات الرياضية الدولية التي يتم تنظيمها في دبي وتشمل بطولات النخبة في مختلف الرياضات الأولمبية وغير الأولمبية وبطولات التحدي المتنوعة، حيث سيكون لهواة ومحترفي الرياضات الإلكترونية الفرصة للتنافس في أقوى البطولات في هذا النوع من الرياضات الذي يشهد نمواً متزايداً في مختلف دول العالم ويجمع ما بين التنافس الرياضي والابتكارات التكنولوجية المتطورة، كما يبلغ حجم الاستثمارات في هذه الرياضات حول العالم مبالغ كبيرة جداً نظراً للشغف الكبير للجماهير بممارسة الرياضة في المنزل والمشاركة في البطولات عن بعد أو بطريقة التجمع والتنافس في مكان واحد، وهو النموذج الذي سيتم فيه تنظيم النهائيات الكبرى في أحدث صالة للرياضة والمناسبات في دبي.