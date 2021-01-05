شكرا لقرائتكم خبر عن شهادات علمية تمنحها الجامعات التكنولوجية وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولي الدولة اهتماما واسعا، بإنشاء وتطوير الجامعات المصرية، ومنها التوسع في الجامعات التكنولوجية، ومن هذا المنطلق كان القانون رقم 72 لسنه 2019 بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب.

بداية نوضح، أن الجامعات التكنولوجية هي مؤسسات تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وفق أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعملية، مع التركيز على بناء وتطوير المهارات الفنية اللازمة لإلحاق الخريج بسوق العمل مباشرة.

ولكن ما هي الدرجات العملية التي تمنحها الجامعات التكنولوجية ؟

تمنح الجامعة التكنولوجية بناء علي اعتماد مجلس الجامعات الدرجات العلمية الآتية :

1- الدبلوم فوق المتوسط المهني في التكنولوجيا في التخصص :

ويلتحق للحصول عليه الطالب الحاصل علي شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية بكافة تخصصاتها وأنواعها أو شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي العام أو ما يعادلها.

2- البكالوريوس المهني في التكتولوجيا في التخصص :

ويلتحق للحصول عليه الطالب الحاصل علي الدبلوم فوق المتوسط المهني في التكنولوجيا في التخصص أو ما يعادله من الشهادات الفنية.

3- الماجستير المهني في التكنولوجيا في التخصص :

ويلتحق للحصول عليه الطالب الحاصل علي درجة البكالويوس المهني في التكنولوجيا في التخصص، أو ما يعادلها من درجات البكالوريوس التقنية والتكنولوجية.

4- الدكتوراه المهنية في التكنولوجيا في التخصص :

يلتحق للحصول عليها الطالب الحاصل علي درجة الماجستير المهني في التخصص، أو ما يعادلها من درجات الماجستير التقنية والتكنولوجية.

ويحدد وفقا للمادة السادسة من قانون الجامعات التكنولوجيا، المجلس الأعلي للجامعات بناء علي عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي الاختبارات المؤهلة للقبول بالجامعات التكنولوجية ومتطلبات الدراسة لكل درجة علمية، وجميع الأمور المتعلقة بالدراسة.

كما تمنح الجامعات التكنولوجية، دبلومات ودراسات متخصصة تكنولوجية لتلبية متطلبات سوق العمل في المجتمع المحيط بكل كلية، وكذا دراسات حرة للتعليم المستمر، وتغيير المسار والتدريب المهني في المجالات التخصصية لكليات الجامعة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.