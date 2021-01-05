شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب ينعى شقيق النائب صلاح شوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، شقيق النائب صلاح شوقي عقيل، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يشار إلى أن البرلمانى، نعى شقيقه على شوقى عقيل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، مؤكداَ اقتصار العزاء على تشييع الجنازة الساعة 4 عصر اليوم الثلاثاء بقرية المدمر، لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" .

يأتى ذلك التزاما بقرارات مجلس الوزراء فى مواجهة جائحة كورونا، وفى مقدمتها منع إقامة العزاءات فى أى دار مناسبات أو فى الشوارع أو فى الأماكن المغلقة أو المفتوحة.

كان رئيس مجلس النواب قد أعلن 15 ديسمبر الماضي، فض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الأول، وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: "عملا بحكم المادة 274 الفقرة الأخيرة هل توافقون على فض دور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعى الأول"، وأعلن موافقة المجلس على فض دور الانعقاد متمنيا للنواب التوفيق فى الفصل التشريعى القادم.