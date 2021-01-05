بالصور.. حملة على مطاعم دمياط لتطبيق إجراءات مكافحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

شن مسئولي الوحدة المحلية بمدينة دمياط، حملة مفاجئة استهدفت عددًا من الكافتيريات والمطاعم، في نطاق المدينة، وشملت شوارع الجلاء ووزير والشرباصي ونافع وبورسعيد، للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقرر مسئولي الوحدة إغلاق 6 مطاعم ومحال متعددة الأغراض، بسبب عدم التزام أصحابها بالضوابط التي حددها قرار مجلس الوزراء.

يأتي ذلك بعد أن قررت الدكتورة منال عوض، إغلاق مطعمين في المدينة، تبين عدم التزام مسؤوليها بالتدابير الوقائية والاحترازية ونسب الإشغال المحددة.