بالصور.. انهيار شرفة عقار قديم في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

انهارت شرفة عقار قديم مكون من 5 طوابق بمنطقة سيدي بشر قبلي شرقي الإسكندرية، دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة والسيارات.

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول، بلاغًا بسقوط أجزاء من شرفة شقة بالطابق الثاني علوي بعقار في شارع عمر بن الخطاب، امتداد شارع هدى الإسلام بمنطقة سيدي بشر قبلي.

انتقلت وحدة الإزالة والتدخل السريع وإدارة الحماية المدنية وقوة من قسم شرطة المنتزه أول إلى موقع البلاغ.

وقالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، اليوم الثلاثاء، إنه جرى رفع أنقاض الشرفة، وأن الحادث لم يسفر عن حدوث إصابات أو خسائر.

وأضافت رئيس حي المنتزه أول، أنه جرى إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط، ووضع حواجز حول العقار، حفاظًا على سلامة المارة والسيارات.