محافظ دمياط تتفقد تطوير امتداد شارع صلاح سالم- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية استهلتها بمتابعة الأعمال الجارية بامتداد شارع صلاح سالم، بما يتضمنه من رصف الطريق الرئيسي والشوارع المتفرعة، وإنشاء أرصفة جانبية، وبالوعات صرف مياه الأمطار، وأعمال تدبيش جانبي الطريق.

ووجهت المحافظ باستكمال الأعمال بالشوارع التي جرى إدراجها ضمن المشروع، ومراعاة الاشتراطات والمعايير الهندسية والفنية، لفتح محور جديد طبقًا للمخطط الاستراتيجي لمدينة دمياط.

وواصلت الدكتورة منال عوض جولتها بمتابعة الموقف التنفيذي الحالي بمخرج شارع صلاح سالم على طريق ٤٤، والميدان الجاري تنفيذه.

وأكدت المحافظ على الالتزام بما جرى الاتفاق عليه بالخطة، ومد كابل كهرباء للميدان حتى يتسنى تنفيذ أعمال الإنارة به.