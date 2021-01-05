"الإفتاء" تعلن تفاصيل تدشين أول بوابة إلكترونية شاملة لأمانة الإفتاء العالمية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قالت دار الإفتاء المصرية إنه ضمن خطتها المستقبلية للسنوات الخمس المقبلة عزمها تدشين بوابة إلكترونية متكاملة وكيان تفاعلي احترافي خاص بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تنفيذًا لما تم اعتماده في المؤتمر الأول للأمانة في عام 2015م.

وأكد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية والأمين العام للأمانة العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في تصريحات أدلى بها، اليوم الثلاثاء، أن هذه البوابة ستقوم بأدوار متعددة للأمانة تصنع معها صورة ذهنية مرجوة، بحسبانها مظلة عالمية لكل ما يخص الإفتاء في العالم كله، كما ستعمل على ترسيخ قيم الوسطية والتعايش في الفتوى، ونشر صحيح الدين الإسلامي بالفهم الوسطي ومناهضة التطرف الفكري، وكذلك مجابهة الآلة الإعلامية لجماعات العنف والتطرف والنوافذ الإلكترونية متعددة المشارب.

وأضاف نجم أن حالة الركود الفقهي والاستسلام لموروثات كانت عبقرية في حينها لكنها لم تعد تصلح للإسقاط على مجتمعاتنا في عصور العولمة والدولة الوطنية كثيرًا ما صنع إسقاطها وفهمها على غير ما أراد أصحابها في حينها كوارث شديدة التأثير على مجتمعاتنا، وما تراث ابن تيمية والتعامل معه من قبل جماعات العنف عنا ببعيد.

وأشار مستشار مفتي الجمهورية إلى أن زائر بوابة هذه المؤسسة العالمية، سوف يجد خبرًا صحيحًا قادرًا على مواجهة ما أثير من شائعات والتغلب عليها بمصداقية مصادره، والفتوى الصحيحة تأصيلًا وتنزيلًا؛ لمواجهة سيل الفتاوى التي تعتمد شواذ الآراء وتسوغ العنف والقتل وإرهاب الآخرين والاعتداء عليهم، كما سيجد رؤى فكرية يتسلح بها لمواجهة الأفكار الهدامة، وحركة فقهية ودعوية دؤوبة يرى من خلالها ذاته ومجتمعه؛ ماضيًا وحاضرًا ومستقبلًا.

وأوضح نجم أن البوابة ستكون حاضرة في قضايا الأسرة من زواج وطلاق وتربية، وعلى مستوى الأفراد هي حاضرة في جانبهم التعبدي، وجانب معاملاتهم مع الآخرين، كما ستكون حاضرة على المستوى الاقتصادي، والطبي والسياسي، والاشتباكات الناتجة عن السياسة وتفاعلاتها.

كما ستخدم العاملين في الحقل الشرعي؛ كي يجدوا معينًا صافيًا يستقون منه زادًا يعينهم على ممارسة أدوارهم، كذلك سيجد كل من المثقفين والنخبة، على اختلاف أطيافهم، ضالتهم.

وأضاف مستشار مفتي الجمهورية أن بوابة الأمانة ستحاول صناعة تجربة نجاح متميزة ترتكز على عالمية المنهج الإسلامي وتخطيه كل الحدود الجغرافية، مستخدمة وسائل العصر المتاحة.

وأشار نجم إلى أن تدشين البوابة أصبح واجبًا وقتيًّا ينبغي عدم التأخر عن إنجازه؛ فالعدو اللدود، وهو حركات التطرف والعنف، لا يكف لحظة عن استخدام الجديد من أجل كسب أنصار جدد من شباب الأمة المغرر بهم.