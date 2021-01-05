روسيا: أكثر من مليون مُواطن حصلوا على لقاح سبوتنيك ــ V ضد كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مدير مركز (جامالي) الروسي للأوبئة ألكسندر جينتسبورج أن أكثر من مليون مواطن روسي حصلوا على لقاح (سبوتنيك ــ V) ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).



قال جينتسبورج - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء -: "إنه بعد تلقي اللقاح لم تظهر

حتى الآن أي أعراض جانبية غير مرغوبة على المواطنين الروس، الذين خضعوا للتطعيم".



وأضاف: "أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا (سبوتنيك ـ V) لقاح مجرب".. مشيرا إلى أن منتجي اللقاحات الأخرى يمضون في نفس الطريق

عند تسجيل اللقاحات وإجراء حملات التلقيح.



وتابع بالقول: "إن الشركات الأخرى مثل "فيزر" و "موديرنا"، و"استرازينكسا" يتبعون نفس المبدأ، الذي نتبعه نحن بالنسبة للقاح".

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.