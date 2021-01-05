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إندونيسيا تُعلن بدء حملة التطعيم ضد كورونا الأسبوع المُقبل

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ياسر رشاد - القاهرة -  

أعلن وزير الصحة الإندونيسي بودي جونادي صادقين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستبدأ يوم 13 من الشهر الجاري حملة تطعيم جماهيرية للوقاية من فيروس المستجد (كوفيد - 19).


وقال جونادي صادقين - في بيان وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "البرنامج يبدأ في العاصمة (جاكرتا)

وسيكون الرئيس جوكو ويدودو أول من يتلقى جرعة اللقاح".. مشيرا إلى أنه من المقرر أن تبدأ حملات التطعيم في أجزاء أخرى من البلاد في اليوميين التاليين.


يُشار إلى أن الحكومة الإندونيسية أكدت - في وقت سابق -

أن 1.3 مليون من العاملين في الأطقم الطبية التي تكافح جائحة كورونا في البلاد سيكونون ضمن أوائل من يتلقى اللقاح الذي تصنعه شركة (سينوفاك) الصينية.

 

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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